Linuxday 2019

"Linux Day 2019"



Sabato 26 ottobre 2019, si svolgerà in tutt'Italia il "Linux Day", in coordinamento con ILS - Italian Linux Society. Il tema di quest'anno è “Artificial Intelligence”.

L'evento è mirato alla divulgazione del cosiddetto "software libero", ovvero di quei programmi per computer - generalmente gratuiti - che permettono all'utente di utilizzarli, modificarli e redistribuirli a proprio piacimento.



Il principale esempio di software libero è il sistema operativo Gnu/Linux. Tutti coloro che desiderano approfondire l'argomento potranno liberamente seguire le presentazioni, chiedere informazioni, provare ed installare i principali programmi. Saranno anche presentati alcuni esempi di "hardware libero", ovvero di apparecchiature informatiche delle quali vengono liberamente divulgate le caratteristiche, per lo studio e lo sviluppo di specifici software applicativi, a seconda delle esigenze dei singoli utenti.



L'evento si svolgerà a Torri di Quartesolo, presso il Centro Giovanile di Via Roma n. 89, dalle 9:00 alle 18:00. L'organizzazione è curata da LUGVI - Linux User Group di Vicenza.



Per maggiori dettagli ed aggiornamenti, consultare il sito internet

https://lugvi.it/linux-day-2019-lug-vicenza/