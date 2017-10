"Linux Day 2017" a Schio: certificazione web, sicurezza e privacy

L'Informagiovani del comune di Schio e AVi LUG, il Linux User Group dell’Alto Vicentino, organizzano per sabato 28 ottobre 2017, dalle 15.30 alle 18.30 a Schio, l’edizione 2017 del "Linux Day", evento nazionale dedicato alla conoscenza e alla promozione del più famoso sistema operativo open source "Linux", della condivisione e della cultura libera e aperta.

Il Linux Day è una manifestazione nazionale organizzata da Italian Linux Society, che si svolge contemporaneamente in un centinaio di città italiane, durante la quale LUG (Linux User Group) e associazione locali presentano le novità e i vantaggi dell’uso di Linux e del Software Libero a casa, nella scuola e nel lavoro.

Il tema del Linux Day di quest’anno è “riservatezza naturale”, ovvero la “privacy personale” che negli ultimi anni è stata rivoluzionata dall’avvento di Internet e di strumenti elettronici che permettono di condividere ogni aspetto della propria esistenza, che hanno anche confinato la vita privata in ambiti sempre più ristretti. Essere consapevoli delle potenzialità e dei pericoli connessi all’utilizzo di app e smartphone è fondamentale per poter bilanciare la propria vita reale con quella online.

Il programma del “Linux Day a Schio” prevede due aree tematica. In "Area Talk" nelll’Aula Studio del comune, si svolgeranno una serie di talk dedicati a Linux, alla programmazione e alla cultura libera e condivisa. In "Area Demo" nell’Aula Informatica, ci sarà uno spazio dedicato a giochi per bambini, e uno spazio per l’assistenza e le dimostrazioni di Linux.

I talk del “Linux Day a Schio” dell’Area Talk avranno come tema:

• I certificati dei siti web, come funzionano e perché sono indispensabili

• La navigazione sicura con Firefox, come evitare le trappole del Web

• Le tante facce di Linux, quale è la migliore interfaccia utente per me?

• La Privacy sulla Rete, mito o realtà?

• Pensiero computAzionale e Python, una proposta per il Coderdojo

In “Area Demo” saranno organizzati giochi di carte e costruiti “Scrabot”, i simpatici robottini pittori (iniziativa per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni). Sempre in “Area Demo”, nella zona dedicata all’assistenza, sarà organizzato un “Install Party”: i soci AVi LUG aiuteranno chi vuole installare Linux sul proprio PC. Inoltre, saranno organizzate dimostrazioni, presentate soluzioni ai problemi più diffusi nella configurazione di Linux.

L’appuntamento è per sabato 28 ottobre 2017 a Palazzo Fogazzaro nell’Aula Studio e nell’Aula Informatica del comune di Schio, in via Pasini 42 a Schio, dalle 15.30 alle 18.30. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni ed iscrizioni, scrivere a info@avilug.it oppure visitare il sito web www.avilug.it.

AVi LUG è un’associazione di promozione sociale costituita in Schio nel settembre 2009, da alcune persone di Schio e dintorni, che da anni si interessano e lavorano nel settore informatico. Lo scopo di AVi LUG è la promozione e la diffusione di Linux e del Software Libero in genere. L’uso di software libero a casa, nel lavoro, nella scuola, nella pubblica amministrazione, può portare vantaggi concreti per tutti, dal punto di vista culturale e didattico, ma anche economico, soprattutto nella realtà locale.

