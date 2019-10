Linkin Revolution - Tribute To Linkin Park Live al Mamaloca

Un graditissimo ritorno al Mamaloca di Vicenza, un'istituzione per gli amanti della musica, dei buon bere e dei motori.

Due ore di viaggio, attraverso ogni album, tutti i successi, e qualche chicca per i soldiers più esigenti.

Se volete vivere con noi una vera Linkin Park Experience, assicuratevi un tavolo e il posto in prima fila, vi consigliamo la prenotazione!

il locale è adatto per passare la serata in compagnia, dall'aperitivo, alla cena fino a scatenarsi in pista durante e dopo il live.

We are Linkin Revolution - Tribute to Linkin Park

Dall'Italia arriva il nuovo esplosivo tributo ai Linkin Park, la band leader del rock-metal americano nel nuovo millennio!

Già noti come Breaking the Habit, con il nuovo moniker Linkin Revolution evocano una vera e propria rivoluzione nel mondo tribute: 6 musicisti con esperienza ventennale (6 come gli originali!) con il loro show potente ed altamente spettacolare rivestono esattamente i ruoli di ogni elemento della band originaria. Guidati dai due vocalist, Mick nei panni del compianto Chester Bennington e Alby in quelli del genio Mike Shinoda, trascinano il pubblico con passione attraverso tutti i più grandi successi dei Linkin Park riproposti in maniera fedele e dettagliatissima, dal pluripremiato debutto HYBRID THEORY all'ultimo ONE MORE LIGHT.

Linkin Revolution - Tribute To Linkin Park Live at Mamaloca

sabato dalle ore 22:30 alle 01:30

Mamaloca

Strada del Pasubio, 421, Vicenza