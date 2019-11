Sulla rotta di Pigafetta: presentazione del viaggio

Un nuovo avventuroso progetto per Pigafetta 500: ripercorrere la rotta della Spedizione di Ferdinando Magellano nel tratto più spettacolare, il passaggio dello stretto.

La missione è possibile grazie all’appoggio e alla intraprendenza di un equipaggio italo-svizzero non nuovo a sfide alle alte latitudini nei mari artici e antartici.

Così, a inizio dicembre, salperà dal porto di Santos, vicino a San Paolo del Brasile, una barca a vela in alluminio lunga 16 metri, la LIFEXPLORER, nata nei cantieri Garcia Yachts di Cherbourg. A bordo anche il vicentino Giovanni Galla che sarà ambasciatore e inviato speciale per l’Associazione Pigafetta 500. Il viaggio, che ripercorrerà l’itinerario descritto da Pigafetta toccando luoghi come Porto San Julian, Capo Deseado, Capo delle Vergini, attraverserà lo stretto di Magellano tra fine dicembre e inizio gennaio.

E’ un viaggio per rivedere i luoghi di Pigafetta e per consolidare il legame con una terra con cui, ancor oggi, siamo legatissimi. Così, a 500 anni esatti dalla prima volta descritta da Antonio Pigafetta, un altro vicentino solcherà quei mari col compito di raccontare e di ritessere relazioni.

Lungo il viaggio sarà possibile geolocalizzare la LIFEXPLORER; la documentazione video girata durante la missione costituirà il materiale per una prossima iniziativa della Associazione Pigafetta 500.



Appuntamento venerdì 8 novembre, ore 17.30 per la presentazione del progetto a Palazzo Chiericati, con la partecipazione dell’armatore Alberto Biffignandi e di Giovanni Galla; letture del testo di Antonio Pigafetta a cura di Antonio Stefani:

ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per prenotare, info@pigafetta.it;

informazioni disponibili sul sito www.pigafetta.it.

