LIBERE DI... FESTIVAL – Non Una Di Meno Vicenza



Non Una Di Meno-Vicenza propone alla città Libere di... Festival Femminista che si terrà dal 29 novembre al 2 dicembre presso il C.S. Bocciodromo, in via Rossi, 198.

Il Festival racconterà storie di corpi, libertà e lotte attraverso il linguaggio teatrale, poetico, grafico e musicale.

L'evento vedrà la partecipazione di artiste, scrittrici e attiviste, che intrecceranno le narrazioni di forme diverse di maternità, degli effetti di maltrattamenti e abusi sulle minori, delle vite di donne nere nei movimenti femministi e Lgbtqi e delle illustrazioni nei manifesti femministi degli anni '70.



IL PROGRAMMA





----> 29.11, C.S. Bocciodromo

ore 18.30, Inaugurazione della mostra “Femminismi manifesti" manifesti storici del femminismo rielaborati da 28 illustratrici e fumettiste.

Aperitiva Femminista con buffet.

ore 20,00, Incontro NUDM di ritorno dalla Manifestazione Nazionale contro la violenza maschile sulle donne.



----> 30.11 Spazio Agorà, Schio (VI)

ore 20.30, Presentazione del libro “Mio, tuo, suo, loro – donne che partoriscono per altri”, con l'autrice Serena Marchi, in collaborazione con il collettivo Starfish.

----> 01.12, C.S. Bocciodromo

ore 15, Assemblea Regionale NUDM.

ore18, “La Profezia”, intervento teatralizzato di Veronica Pinto con Sara Mattei e dibattito a seguire.

Ore 22, Landart in concerto.





----> 02.12, C.S. Bocciodromo

ore16,30, Presentazione del libro “D'amore e di lotta” di Audre Lorde, a cura del Collettivo WIT, a seguire jazz reading con il Bocciodromo Jazz Club.

Aperitiva Femminista con buffet.