Lezioni di sci e snowboard nella Ski Area Val Formica

Da sabato 11 febbraio a domenica 12 marzo per tutti i weekend la Scuola Sci Larici Val Formica dà il via a lezioni e corsi di sci e snowboard in località Cima Larici Val Formica. Grazie alle recenti nevicate la Ski Area Val Formica sarà aperta per sciare sui dolci pendii e passare delle divertenti giornate sugli sci in compagnia dei maestri oltre alla calda atmosfera del Rifugio Cima Larici Val Formica con i piatti tipici dell'Altopiano di Asiago Sette Comuni. Ogni sabato ci saranno lezioni individuali di sci alpino per bambini ed adulti dalle 9 alle 16.30 per imparare a sciare o per perfezionare la tecnica. Ogni domenica sono in programma lezioni individuali di sci alpino e snowboard per bambini ed adulti dalle 9 alle 16.30 per imparare a sciare o per perfezionare la tecnica. Inoltre partiranno i corsi collettivi per bambini per 3 sabati e domeniche dalle 10 alle 12 nelle piste della Ski Area Val Formica (Sabato 18-25 febbraio e Sabato 4 Marzo / Domenica 12-19-26 Febbraio). Il costo del corso per tre lezioni è di 85 euro con lo skipass semigiornaliero della Ski Area.

