Sabato 17 ottobre 2018 alle ore 16, alla Sala Meeting del Polo Giovani B55, in Contrà Barche 55 a Vicenza, si terrà una conferenza sulla messa in latino dal titolo "Lex credendi, lex orandi: la messa tridentina come 'catechismo' dei nostri giorni".

A organizzare l'incontro il Gruppo pro Missa Tridentina Vicenza (www.facebook.com/promissatridentina.vicenza/) UNA VOCE Italia associazione per la salvaguardia della liturgia latino-gregoriana (www.unavoceitalia.org). Giungerà da Roma a illustrare l'argomento don Roberto Spataro sdb, professore dell'Università Salesiana, e segretario della Pontificia Academia Latinitatis, incarico cui è stato recentemente riconfermato da papa Francesco.

In città manca totalmente la celebrazione della messa tridentina, per questo il gruppo per la messa tridentina a Vicenza opera affinché possa esservi almeno la domenica. L'incontro con il prof. Spataro intende offrire un contributo alla conoscenza dell'immenso tesoro liturgico contenuto nel rito romana antico, e a prendere coscienza del suo alto valore spirituale.