Lettura scenica de "Il giovane Holden" a Montecchio

Quella di Holden Caulfield e del suo difficile passaggio all'età adulta è una storia che appartiene a tutti. Dal 1951, quando è stato pubblicato, il romanzo è passato per le mani di moltissimi adolescenti e non, che si sono riconosciuti in queste innumerevoli prove, simili a riti di iniziazione per diventare “uomini”.

Sabato 11 Luglio 2020 Il giovane Holden

dalle ore 21:00 alle 23:00

Biblioteca civica in giardino

Via San Bernardino, Montecchio Maggiore

INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

POSTI LIMITATI - POSTO UNICO NON NUMERATO

Il posto è garantito fino a 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Le prenotazioni vengono raccolte dalla Biblioteca tramite telefono ed e-mail: 0444698874

biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it

L'accesso all'evento è consentito SOLO se muniti di MASCHERINA.