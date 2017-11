Letterine per un sogno, un laboratorio creativo per bambini

Viridea propone un laboratorio creativo gratuito per bambini organizzato in collaborazione con CIAI – Centro italiano aiuti all’infanzia, in occasione dell’iniziativa benefica “Letterine per un Sogno” promossa per il prossimo Natale.



Dal 3 novembre al 22 dicembre, per ogni letterina a Babbo Natale che i bambini imbucheranno nell’apposito ufficio postale ricreato all’interno dei punti vendita Viridea, l’azienda donerà 1 euro alla onlus per sostenere il progetto “Tutti al centro! – spazio educativo per bambini” localizzato a Milano, nel quartiere Stadera.



Durante il laboratorio, i volontari del CIAI guideranno i partecipanti nella realizzazione di una letterina per Babbo Natale personalizzata, in cui scrivere i propri desideri ma anche un’idea per rendere più bello il mondo e un pensiero per i bambini in difficoltà.

I piccoli potranno scegliere tra diverse carte da lettere, da colorare a piacimento, e divertirsi quindi a creare una busta da decorare poi con rametti, bacche, nastri, brillantini e sagome di feltro.



Al termine del laboratorio verrà realizzata anche una semplice decorazione natalizia, che i bambini potranno portare a casa con sé come ricordo della letterina imbucata nella cassetta postale di Babbo Natale e del piccolo gesto compiuto per aiutare altri bambini meno fortunati.