Les Babettes trio vocale swing a Lonigo

Lo spettacolo proposto da Les Babettes è un concerto dai sapori vintage, il loro repertorio spazia dai grandi classici swing italiani e stranieri dagli anni ‘30 agli anni ’50.

Una serata da non perdere con un concerto dinamico e coinvolgente: queste tre ragazze e la loro band vi faranno venire voglia di muovere le ginocchia.

Spiritose, eleganti, autoironiche ed energiche, dopo le apparizioni televisive a X-Factor e “On the road” di Joe Bastianich (famoso giudice di Masterchef), si esibiranno giovedì 25 luglio a Lonigo.



Les Babettes son un trio vocale swing tutto al femminile. Il nome è un omaggio alla loro città, Trieste, dove le babe, o le babette, sono le ragazze che spettegolano. Nel repertorio di Anna De Giovanni, Chiara Gelmini ed Eleonora Lana echeggiano i grandi classici degli anni Trenta e Quaranta, con un omaggio al mitico Trio Lescano, e uno sguardo al presente con le sonorità contemporanee dei The Knife o di Kimbra, senza farsi mancare, naturalmente, il travolgente Can de Trieste del loro concittadino Lelio Luttazzi. Dalla TV (X Factor 8), ai festival italiani (il Trieste Loves Jazz e l’Umbria Jazz) e internazionali (il Swing Fest a Madrid e altri in Slovenia, Svizzera e Cina) con “la bora in poppa”, Les Babettes cantano l’elegante, raffinata, gaudente sonorità saltellante dello swing.



IN CASO DI MALTEMPO il concerto si terrà nell’Auditorium di Villa Soranzo, a 3 minuti in automobile da Villa Mugna.



Prezzi

INGRESSO € 10

Villa Mugna (Lonigo)

LES BABETTES

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019

ORE 21.15