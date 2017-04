"Leonicus 2017": rievocazione medievale a Lonigo

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 27 e domenica 28 maggio si terrà a Lonigo in piazza Garbaldi la quarta edizione della manifestazione "Leonicus 2017", una rievocazione medievale con sfilate storiche in costume, dimostrazioni di battaglie, spettacoli di musici e sbandieratori, degustazioni e mercatini artigianali. Saranno attivi stand gastronomici con prodotti locali. Sabato 27 maggio alle 19.30 cena popolare in piazza a cura dei "Locandiera Leoniceni". L'evento è organizzato dal Comitato Storico Leoniceno. Contatti: Luca Bolla presidente@il1400leoniceno.com - 348.9045655 - segreteria@il1400leoniceno.com

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO 27 MAGGIO

ore 9 - Piazza Matteotti e Giardini di Palazzo Pisani - Visite dei ragazzi delle scuole leonicene ai campi medioevali con laboratori didattici

ore 9.30: Palazzo Pisani - Inaugurazione della Mostra di Pittura di Marco Furri

ore 15 - Piazza Garibaldi: Inaugurazione ufficiale di "Leonicus" con sfilata storica in costume per le vie del centro - A seguire spettacoli con musici e sbandieratori

ore 18 - Piazza Garibaldi - Spari di Artiglieria - Tentativo di espugnare la Città di Lonigo - Assedio alla città

ore 19.30 - Piazza Garibaldi - Cena popolare di buon auspicio a cura dei “Locandieri Leoniceni” con animazione e spettacolo con musici. Cena aperta a tutti. Info e iscrizioni: segreteria@il1400leoniceno.com oppure presso il Ristorante Arena.

ore 21: Piazza Garibaldi - Tentativo di espugnare la città fortificata da parte dei Fanti della Lega di Cambrai

ore 22.30 Piazza Garibaldi - Spettacolo di musici e sbandieratori di “Quattro Castella”

DOMENICA 28 MAGGIO

ore 10.30 - Piazza Garibaldi: Ritrovo delle scuole parrocchiali e grande festa in abito medievale con attività tipiche dell’epoca per tutti i bambini presenti

ore 11: Continua l’assedio alla città con spari di Artiglierie della Lega di Cambrai

ore 12: Piazza Garibaldi - Grande spettacolo di sbandieratori e animazione per bambini

ore 15: Sfilata delle Compagnie d’Arme e preparazione all’assalto della città

ore 16: Assalto finale alla Porta di Palazzo Pisani con tutte le Compagnie d’Arme

ore 17: Piazza Garibaldi - Ritrovo con tutti i partecipanti per i saluti finali

