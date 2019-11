Leonardo pittore, da Vinci inventore: 500 e non sentirli

Conferenza spettacolo di e con Stefania Carlesso e Valentina Casarotto

Con il patrocinio del Comune di Orgiano (VI)



Leonardo da Vinci morì ad Amboise il 2 maggio 1519. A cinquecento anni

dalla morte, il suo genio appare oggi ancora più sorprendente. Fu eccelso

pittore: chi non conosce la Gioconda o il Cenacolo?

Fu anche ingegnere e scienziato, nonché inventore libero e curioso, capace di scoperte di gran lunga in anticipo sui tempi.

Ma fu anche un uomo dal comportamento stravagante, che organizzava splendide feste per la corte di Milano, che era talmente affascinato dall’idea del volo da acquistare gli uccelli in gabbia per poterli liberare.

La conferenza spettacolo a lui dedicata sarà l’occasione per illustrare aspetti meno noti della sua vita e per dare la parola ad alcuni suoi ritratti tra i più celebri e amati, come l’affascinante Dama con l’ermellino e l’enigmatica Gioconda.

Non mancheranno gli affondi su alcuni altri capolavori, illustrati nei dettagli con l’ausilio della proiezione sul grande schermo. E non mancheranno le sorprese.



Dal 2013 Stefania Carlesso e Valentina Casarotto collaborano alla creazione di originali conferenze-spettacolo che coniugano l’arte e il teatro in un format di alta divulgazione che ha ottenuto ampio consenso di pubblico:



Un diverso Monet! (2013); Ma la notte no! (2014); Pittura a olio, aglio e … peperoncino (2015), Imago Dantis, celebrazione del centenario dantesco (2016); La natura dipinta (2016); Van Gogh minuto per minuto (2017); Van Gogh musicista del colore ( 2017); Il talento di Penelope ( 2017)



Stefania Carlesso, attrice professionista, collabora con molte associazioni

culturali e compagnie teatrali come Fondazione AIDA, Glossa Teatro,

Itinerari letterari, Vicenza in Lirica, Dedalofurioso, Theama Teatro. Tiene

corsi di dizione e lettura espressiva presso scuole e associazione. Collabora

con biblioteche e musei nella realizzazione di percorsi storico-artistici

d’impianto narrativo e teatrale.

http://www.dedalofurioso.it/stefania-carlesso/“



Valentina Casarotto, storica dell’arte e docente, è nota per le conferenze di

storia dell’arte presso Auser, Università popolari e Biblioteche, e per il romanzo storico su Rosalba Carriera ( Angelo Colla Editore ) che le ha valso due premi letterari di rilievo (premio Mario Soldati e premio Mario Luzi). Collabora con la Casa Editrice Zanichelli per la didattica. Ha creato il blog "Aula d'arte".

valentinacasarotto.blogspot.it ; www.ilsegretonellosguardo.it