LELLA COSTA in INVISIBILI le città

da Italo Calvino. Lettura di Lella Costa, a cura di Roberto Tarasco. Video painting Stefano Giorgi, produzione Angelo Giacobbe /Nidodiragno / CMC



Sono strane le città che Marco Polo descrive a Kublai Khan: sono fisiche, ma anche impalpabili. Gli spazi narrati sono a volte geometrici, altre volte mentali. Più ci si lascia trasportare dal mercante veneziano, più appare chiaro che le sue città raccontano di sogni, relazioni e suggestioni, nascondendo le emozioni evocate da profumi, sapori e rumori. Il viaggio reale si confonde con viaggi, non meno importanti, nelle città della memoria o del desiderio. Lella Costa ci guida, accompagnata da immaginifiche geografie sonore e visive, in un’avventura fatta di carovane, spezie e deserti, dove le città sbiadiscono agli occhi, dove reale e irreale, dritto e rovescio, visibile e invisibile appaiono inestricabili.



