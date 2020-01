Le serie tv: “Alla ricerca del senso perduto” con Jacopo Bulgarini d'Elci

Nella Sala dei Pegni di Palazzo del Monte di Pietà di Vicenza (contrà del Monte, 13), prima di tre conferenze sulla serialità televisiva condotte dal critico Jacopo Bulgarini d'Elci. Si comincia Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20:30 con “Alla ricerca del senso perduto”, fra le detective stories di ieri e di oggi.

Tre incontri per parlare di serie TV in un periodo in cui il fenomeno si è diffuso enormemente e trova schiere numerosissime di giovani (e meno giovani) appassionati.

Le serie tv sono la nuova letteratura: nuove tecnologie e modalità di fruizione hanno reso le produzioni seriali il modo più attuale di rimanere avvinti a un racconto. E anche l’opinione pubblica è dominata da dibattiti e suggestioni messi in campo dalle produzioni di Netflix, Amazon, Sky e affini. E in una narrazione visivamente innovativa che dà nuova forma a capitoli e episodi, le serie tv stesse guardano ai romanzi come fonti inesauribili di storie.

Un fenomeno che è interessante indagare per capirne i meccanismi e metterne in evidenza gli aspetti positivi dal punto di vista registico, attoriale e della narrazione, ed eventuali limiti, oltre che coglierne gli effetti di “dipendenza” ingenerati dalla serialità.



Prossimi eventi: venerdì 21 febbraio "È la fine del mondo!" e venerdì 13 marzo "La politica è una cosa seria(le)".

Ingresso libero.