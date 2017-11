"Leggere e Immaginare" by My Playlab: laboratori creativi per bambini 6-8 anni al Galla+Libraccio

Al via la terza edizione dei laboratori "Leggere e Immaginare" di My Playlab alla libreria Galla+Libraccio a Vicenza. Un’occasione per ascoltare e ammirare nuove storie illustrate, appositamente selezionate per la qualità dei contenuti e delle immagini che sapranno incuriosire, catturare e incantare.

Bambini e ragazzi potranno avvicinarsi alla lettura con un metodo nuovo, che abbina la narrazione di bellissimi libri illustrati ad un’attività creativa che permette di rivivere qualche specifico particolare della storia raccontata. I libri e la creatività sono gli ingredienti di un processo guidato di ri-elaborazione delle emozioni, semplice, spontaneo e allo stesso tempo divertente e stimolante per ogni bambino.

Per il bambini di 6-8 anni l’appuntamento è sabato pomeriggio 2 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con il laboratorio “Alla scoperta dei nostri talenti” e la lettura del libro "Chiedimi cosa mi piace" di B. Waber. Il costo è di 13 euro a bambino (materiali inclusi).

Tutti i laboratori si svolgono alla libreria Galla+Libraccio di Vicenza in corso Palladio 12. Prenotazione obbligatoria alla libreria o scrivendo a info@myplaylab.it.

My Playlab è un progetto nato dall’idea di Paola Torrieri ed Elisa Fiocco, con la supervisione professionale della dottoressa Sara Corbetti e l’estro creativo di Licia Torrieri.

ELENCO LABORATORI