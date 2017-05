"Learn, Live and Dream": partita del cuore con Schwoch e Guidolin

Sabato 6 maggio alle ore 10 è in programma allo Stadio Velodromo Rino Mercante di Bassano del Grappa la partita di calcio "Learn, Live and Dream" per la raccolta fondi a favore di Avec Associazione Veneta per l’emofilia e le coagulopatie Onlus. La gara sarà preceduta e seguita da un momento particolarmente atteso: l’esibizione dei “Vulcanica Percussionisti”, complesso italiano molto noto, non solo tra i giovani, a livello internazionale, che da oltre vent’anni si esibisce in Italia e all’estero e che viene considerato alla pari degli Stomp e dei Tambours du Bronx. La partita di calcio, disputata con la formula PRO-AM, vedrà scendere in campo, accanto a medici, magistrati, giornalisti, insegnanti, alcuni giocatori che hanno militato in serie A e che saranno guidati da Francesco Guidolin, indimenticato allenatore del magico Vicenza vincitore della Coppa Italia. Entrata ad offerta libera. Contatti: avec@associazionisnabortolo.it - www.avecveneto.it.

EX CALCIATORI DI SERIE A ANNUNCIATI: in attesa dell’elenco completo dei giocatori ex professionisti, che scenderanno in campo e che verrà reso noto nei prossimi giorni, questi alcuni dei nominativi già confermati: Damiano Tommasi (attuale presidente dell’AIC Associazione Italiana Calciatori ed ex calciatore della nazionale italiana, di Verona, Roma, Levante in Spagna, QPR in Inghilterra); Dino Baggio (ex centrocampista con 60 presenze in azzurro e vice campione del mondo con la maglia della nazionale ad USA 94: ha giocato con Inter, Juventus, Parma e Lazio); Massimo Paganin (ex difensore con più di 15 stagioni trascorse in serie A: ha vestito le maglie di Inter, Bologna e Atalanta per chiudere la carriera all’estero con un’esperienza nella massima serie greca); Francesco Colonnese (dopo aver fatto esperienza nel Potenza - sua città natale - nell'allora categoria C2, Giarre (C1) e Cremonese (serie B), nella stagione 1994-1995 approda in serie A alla Roma con Carletto Mazzone: poi indossa le casacche di Napoli, Inter, Lazio e Siena); Stefan Schwoch (uno degli attaccanti più prolifici della categoria cadetta con 135 gol messi a segno: significativa è la sua esperienza al Vicenza, dove disputa 7 stagioni in serie B, sempre da protagonista: nel corso della sua carriera può vantare anche tre promozioni dalla serie B alla serie A con le casacche di Venezia, Napoli e Torino).

