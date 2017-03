Le webstar più famose di youtube "LaSabriGamer" e i "Mates" alla Fiera di Vicenza

Durante "Vicomix: Comics & Games" ed "Expo Elettronica", sabato 1 e domenica 2 aprile con la collaborazione di "WebStarChannel" saranno presenti alla Fiera di Vicena i nuovi fenomeni social youtuber "Mates" insieme a "LaSabriGamer" per incontrare i propri fan e girare qualche nuovo video esilarante da mettere subito in rete. I "Mates" sono il gruppo youtuber più famoso del web formato da St3pny, Surrealpower, Anima e Vegas, giocatori accaniti e amanti delle sfide di ogni tipo, con 4 milioni di iscritti e 100 milioni di views, diventando ormai i nuovi idoli dei teenager italiani. "LaSabriGamer" con 200 mila iscritti e oltre 1 milione di views mensili, è la gamer più famosa di YouTube italia: adorata dal pubblico offre contenuti sempre divertenti ed innovativi, accompagnando il tutto con un tocco al femminile. Prezzi di ingresso valido per entrambe le fiere: 9 euro intero - 7 euro ridotto - 6 euro cosplayer - 5 euro scuole - omaggio bambini under 6 e disabili.

