Le stoffe a righe e la loro "percezione" nei secoli fra condanna, violenza ed eleganza con Giovanna Dalla Pozza

Alle 17.30 di giovedì 20,febbraio, nell'Odeo dell'Olimpico, appuntamento con Giovanna Dalla Pozza Peruffo che ci parlerà di:

Le stoffe a righe e la loro "percezione" nei secoli fra condanna, violenza ed eleganza.

Una lente di ingrandimento sulla storia davvero originale quella con cui l'accademica olimpica e storica dell'arte Giovanna Dalla Pozza Peruffo leggerà epoche e modalità di rappresentazione, la presidente di Italia Nostra parlerà infatti de "Le righe, simbolo di condanna e di esclusione sociale", alla scoperta di questo elemento figurativo nei secoli attraverso una ricerca iconografica che spazierà dal Medioevo all'età moderna.

Aperta da un saluto del presidente dell'Accademia, Gaetano Thiene, e introdotta dal presidente della Classe di Lettere e arti, Emilio Franzina, la relazione della studiosa prenderà spunto dal fatto che l'uomo, nell'osservare un'immagine, vi vede "veramente" solo ciò che conosce: la sua percezione di ciò che ha di fronte, infatti, è elaborata attraverso una serie di elementi legati al momento storico, al clima culturale e sociale, agli usi e alle tradizioni dell'ambiente in cui vive.

Un caso emblematico è appunto quello delle righe. Nel corso dei secoli, un capo di vestiario caratterizzato da questo motivo ha assunto le più diverse connotazioni, nella maggioranza dei casi negative, andando a "segnare" categorie indesiderate, da riconoscere ed emarginare, come quelle degli immorali e delle prostitute, dei malati nel corpo o nella mente e dei galeotti; ma anche gruppi considerati inferiori, come i saltimbanchi e i servi, fino a divenire marchio infame nella tragedia della Shoah.

Questo elemento figurativo, insomma, ha avuto nel tempo un percorso molto articolato e dai risvolti drammatici, mentre oggi, nella moda e nel design, sembra non essere altro che uno stimolante decoro con il quale gli stilisti personalizzano le proprie creazioni.

L'incontro è aperto al pubblico e a ingresso libero. Informazioni nel sito www.accademiaolimpica.it e al numero 0444 324376.