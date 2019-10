Le sorprese dell'autunno da Viridea

Viridea propone un laboratorio creativo gratuito per bambini dedicato agli affascinanti cambiamenti della natura durante la stagione autunnale.

Il laboratorio porta i bambini, con vari livelli di approfondimento in base all’età, a scoprire le curiosità scientifiche legate alla natura in autunno.

Questa stagione di solito poco amata dai più piccoli, perché coincide con la fine delle vacanze e porta con sé giornate più fredde e buie, nasconde invece affascinanti segreti tutti da scoprire: dai meravigliosi colori che trasformano le foglie al mistero degli animali che vanno in letargo.

Attraverso attività interattive e coinvolgenti, i bambini apprenderanno divertendosi tanti concetti scientifici sulla vita delle piante e degli animali.

L'incontro è organizzato da Viridea in collaborazione con Momotarò, azienda che si occupa di edutainment - educazione divertente. Attraverso progetti interattivi, principalmente a carattere scientifico, Momotarò trasmette a bambini e ragazzi messaggi didattici con un alto contenuto pedagogico, utilizzando metodi coinvolgenti e divertenti ma al tempo stesso sempre scientificamente corretti.