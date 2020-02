Le sonate di Scarlatti a Palazzo Cordellina

Sabato pomeriggio a Palazzo Cordellina i ragazzi del Conservatorio di Vicenza eseguiranno le Sonate di Scarlatti.

“Dal clavicembalo al pianoforte: le Sonate di Domenico Scarlatti (1685-1757)”: è questo il titolo dell’appuntamento del 15 febbraio alle ore 17.00 con “I Sabati Musicali” a Palazzo Cordellina, la rassegna cameristica che il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza propone in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana. Il concerto in questione, incentrato sul compositore il cui linguaggio musicale fu fondamentale nel passaggio allo stile classico e allo sviluppo della tecnica pianistica, è un progetto delle classi di Pianoforte del Conservatorio, tenute dai proff. Luca Fortunato Marra, Federica Righini, Daniele Roi, Cristina Stella, Marco Tezza, Jolanda Violante, Riccardo Zadra. Suoneranno gli allievi: Nicole Rigoni, Bryan Zigliotto, Niccolò Morello, Lucia Piccoli, Giada Boscato, Andrea Matticchio. “I Sabati Musicali” sono rivolti non soltanto agli appassionati di musica, ma ad un pubblico trasversale per età ed interessi, il quale ha l’occasione di assistere a performance artistiche di qualità in un contesto esclusivo e di apprezzare il lavoro che quotidianamente si svolge presso il Conservatorio vicentino. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma del concerto ed interpreti

Sonata in re minore L 421 Allegretto

Sonata in re minore L 422 Allegro

Sonata in re minore L 423 Aria

Nicole Rigoni

Sonata in re maggiore L 424 …

Sonata in re minore L 425 Allegro

Sonata in mi maggiore L 426 Allegro

Bryan Zigliotto

Sonata in mi minore L 427 Andante

Sonata in la maggiore L 428 Allegro

Sonata in la minore L 429 Allegro

Niccolò Morello

Sonata in mi maggiore L 430 Allegro

Sonata in fa maggiore L 431 Allegro molto

Sonata in fa maggiore L 432 Allegro

Lucia Piccoli

Sonata in fa maggiore L 433 Allegrissimo

Sonata in si bemolle maggiore L 434 Allegro

Giada Boscato

Sonata in fa maggiore L 435 Allegrissimo

Sonata in fa minore L 436 Allegro

Sonata in fa maggiore L 437 Allegro

Andrea Matticchio

INGRESSO LIBERO

Sabato 15 febbraio, ore 17.00 Palazzo Cordellina Contra’ Riale 12 - Vicenza

Progetto delle Classi di Pianoforte del Conservatorio di Musica di Vicenza