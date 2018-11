Le sfide per l’informazione al tempo delle fake news

«Tra fake news e vera informazione» è il titolo scelto dalla associazione Cittadini contro le mafie per un incontro pubblico organizzato per domattina, sabato 24 novembre, a Verona alle ore 11 presso la sala convegni del caffè Liston 12 in piazza Bra 12.

Il dibattito sarà introdotto da Mario Spezia, referente scaligero dell’associazione. Sul tavolo dei relatori ci saranno Alfredo Meocci, giornalista e già direttore generale della Rai; il giornalista e scrittore Bernardo Calasanzio Borsellino; Matteo Castagna, giornalista e responsabile nazionale della associazione Christus Rex; Marco Milioni, giornalista d’inchiesta, firma fissa di Today.it e Vicenzatoday.it. Modererà il dibattito, che sarà aperto anche ad una fase di confronto col pubblico, il giornalista del quotidiano l’Arena Enrico Giardini.

Si tratta di un evento durante il quale i relatori affronteranno non solo il tema delle «fake news» in senso stretto, ma porteranno all’attenzione del pubblico una riflessione sul valore dell’informazione e sulle sfide alle quali la stessa informazione è chiamata in una piazza come quella veneta e in particolare quella veronese da tempo al centro di molte vicende scottanti. L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Verona ed è organizzata in collaborazione con Serit, la srl pubblica veronese attiva anche in provincia nella gestione ambientale. Sarà il presidente di quest’ultima, Massimo Mariotti, a dare inizio ai lavori del dibattito portando i saluti a tutti i presenti.