"Le Sette Cappelle Urbane": visita guidata a Vicenza

Secondo appuntamento per il ciclo di visite guidate estive "Vicenza, tutta un'altra storia".

Questa volta l'itinerario ripercorrerà le vicende delle antiche sette cappelle esistenti fin dall'alto medioevo all'interno della cinta murata di Vicenza. Non semplici luoghi di culto, ma anche sedi di confraternite, spazi per discutere affari, dare asilo ai fuggiaschi o rifugio ai pellegrini di passaggio a Vicenza. Vedremo dove si trovavano e cosa ha portato, in alcuni casi, alla loro demolizione.

Appuntamento mercoledì 19 luglio alle 20.30 in piazza Matteotti.

Costo: Partecipazione aperta a tutti con contributo libero. Durata: un'ora e 30 minuti.

Per info e prenotazioni: vicenzatourguide.it oppure 338.9819423 - Chiara Pesavento

