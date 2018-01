"Le regole che aiutano a crescere": conferenza a Vicenza

"A cosa servono le regole?"

"Come trasmetto le regole ai miei figli?"

"Perché è così difficile far rispettare alcune regole?"

"Come posso comportarmi quando mio figlio trasgredisce ad una regola?"

"Quali sono le regole per dare delle buone regole?"



All'incontro "Le regole che aiutano a crescere" vi aiuteremo a rispondere a ciascuna di queste domande attraverso spunti teorici e momenti di riflessione genitoriale.



Perché una serata sulle regole?



1) Perché nella nostra epoca si sta rischiando di confondere l’importanza dell’accoglienza dei bisogni del bambino con il soddisfacimento di ogni suo desiderio. Molti genitori credono, di conseguenza, che il bene del bambino equivalga a non fargli sperimentare frustrazioni, negazioni o regole.

2) Perché, al contrario, con l'obiettivo di proteggere il proprio bambino alcuni genitori dettano troppe regole, o impongono regole non adatte all'età. Il NO ha un enorme potere protettivo e accrescitivo se usato correttamente.