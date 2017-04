"Le Primizie Beriche di Primavera" a Vicenza: asparagi, bisi ed erbette spontanee

Venerdì 7 aprile alle 20 la Trattoria Veneta al Cervo di Vicenza in via Zambeccari 36 organizza una cena a base di prodotti primaverili con asparagi, "bisi" ed erbette spontanee del territorio locale. Costo: 20 euro a persona. Infoline per prenotazioni: 0444.515798 - trattoriaveneta@gmail.com

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Sfogliatina con asparagi, ricotta ed erba cipollina

PRIMI PIATTI: Crema di piselli con julienne di asparagi croccanti - Risotto ai bruscandoli e ortiche - Fettuccine agli asparagi al profumo di origano fresco

DESSERT: Fragole in spuma di piselli novelli

Acqua, vino della casa e caffè

