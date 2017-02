TUTTI GLI EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI GLI EVENTI PER IL GIORNO DEL RICORDO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Dal venerdì 27 gennaio a venerdì 17 febbraio è in programma la rassegna culturale "Le Porte della Memoria 2017" a Thiene per ricordare il "Giorno della Memoria" e il "Giorno del Ricordo" in diverse location dal Teatro Comunale all'Auditorium Fonato e a Palazzo Cornaggia. Un calendario importante di 8 appuntamenti per non dimenticare le tragedie dell'Olocausto nei lager nazisti in Germania e delle foibe sul territorio carsico al confine tra Italia e la ex-Jugoslavia. Si partirà da "E' stato un Silenzio: La Storia della Shoah" con la scrittrice berica Paola Valente venerdì 27 gennaio per finire con "I Confini dell'Europa, L'Europa dei Confini" venerdì 17 febbraio. Per informazioni: www.comune.thiene.vi.it - info@comune.thiene.vi.it - 0445.804921.

Il calendario completo degli eventi:

Venerdì 27 gennaio - ore 10 - Auditorium Fonato: Incontro e presentazione del libro "E' stato un Silenzio: La Storia della Shoah" con la presenza dell'autrice vicentina Paola Valente. Iniziativa riservata agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie di Thiene.

Venerdì 17 febbraio - ore 17 - Teatro Comunale di Thiene: Incontro "La Ferocia Nazista in Francia: Testimonianza di Raymonde Rogow e Claude Aubertin" con momenti musicali a cura del coro delle classi quinte della scuola primaria Santa Dorotea. Proiezione del video sul viaggio della Memoria a Mauthausen. Iniziativa per la Cittadinanza. Ingresso libero.

Martedì 31 Gennaio - ore 10 - Teatro Comunale di Thiene: Incontro "La Ferocia Nazista in Francia: Testimonianza di Raymonde Rogow e Claude Aubertin" con momenti musicali degli studenti del progetto "Crescere in Musica" del liceo F. Corradini. Iniziativa riservata agli studenti degli Istituti superiori e CFP.

Mercoledì 1 Febbraio - Teatro Comunale di Thiene: Incontro "Dalla Memoria della Shoah ai Giusti del Nostro Tempo" a cura dei professori Anna Maria Samuelli e Salvatoe Pennisi, sezione didattica di Gariwo, la foresta dei Giusti di Milano. Iniziativa riservata agli studenti degli Istituti superiori e CFP. A seguire l'incontro "La Shoah e i Testimoni del Bene. Resistere al Male: storie di giusti nei genocidi del Novecento" a cura dei professori Anna Maria Samuelli e Salvatore Pennisi. Intervento musicale della classe 3D dell’ I.C. di Thiene. Iniziativa riservata agli studenti delle classi III scuole secondarie di primo grado di Thiene, Fara Vic.no, Sarcedo e Zugliano.

Martedì 7 Febbraio - ore 20.30 - Sala Riunioni di Palazzo Cornaggia: Incontro "Memoria e Compassione: J. B. Metz e il Grido di Auschwitz" - Una provocazione esigente tra teologia e politica a cura del professor Giulio Osto, docente di Teologia,ì della Facoltà Teologica Triveneto. Ingresso libero.

Venerdì 10 Febbraio - ore 18 - Sala Riunioni di Palazzo Cornaggia: Incontro "I Pow: Prigionieri di Guerra Alleati in Italia" a cura del professor Ferdinando Offelli con estratti dal suo libro omonimo. Iniziativa per la Cittadinanza. Ingresso libero

Martedì 14 Febbbraio - ore 10 - Teatro Comunale di Thiene: Incontro "La Tragedia degli Esuli Giuliano-Fiumano-Dalmati" a settant’anni dal trattato di Pace del 10 febbraio 1947, che li ha privati delle loro terre. Proiezione di un video. Evento in collaborazione con l’Associazione N.V.G.D. a cura della professoressa Adriana Ivanov, scrittrice e testimone. Iniziativa riservata agli studenti degli Istituti superiori e CFP. A seguire replica dell'incontro con momenti musicali con il gruppo corale e strumentale dell’I.C. di Thiene. Iniziativa riservata agli studenti delle classi III scuole secondarie di primo grado di Thiene e Zanè.

Venerdì 17 Febbraio - ore 15 - Auditorium Città di Thiene "Fonato": Incontro "I Confini dell'Europa, L'Europa dei Confini" sul confine orientale italiano e la ridefinizione dello spazio europeo tra Guerra Fredda e integrazione europea a cura del professor Francesco Privitera, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Bologna. Iniziativa in collaborazione con il Liceo F. Corradini rivolta agli studenti e alla cittadinanza. Ingresso libero.

