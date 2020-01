Le parole che usi, le relazioni che crei, la persona che diventi

Le relazioni sono una componente fondamentale della vita. La prima e più importante relazione è quella con noi stessi. Quando il contatto profondo con noi stessi è debole, frammentato, tutte le relazioni che intratteniamo diventano carenti e insoddisfacenti perché la persona non sta bene con se stessa comincia ad incolpare altri del proprio malessere, creando difficoltà e conflitti. La scienza dello yoga offre strumenti pratici di grande efficacia per rapportarci agli altri in modo genuino e armonico, approdando a livelli più elevati di consapevolezza.



