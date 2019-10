Nell'ambito delle proposte di Trekking Urbano, WeTour propone un percorso per conoscere il quartiere di Porta Nuova protetto dalle mura scaligere.

Il quartiere ovest di Porta Nuova, sorto nel’300 per volere degli Scaligeri, si è arricchito nel corso dei secoli di palazzi di prestigio e di Chiese che ancora oggi caratterizzano la vita di questo quartiere.

I luoghi sorprendono per il silenzio e per i nomi curiosi che si incontrano: soccorso e soccorsetto, Cantarane…

Si partirà dal Giardino Salvi, si percorreranno le razionali vie ortogonali del quartiere per proseguire con una suggestiva passeggiata sotto le mura scaligere di Viale Mazzini, una imponente cortina che lambisce l’antico cuore medievale della città, per finire, dopo aver percorso i portici di Corso Fogazzaro, in Piazza San Lorenzo

Ritrovo Giardino Salvi

Ore 10.00

Sviluppo: circa 2,5 km

Durata: circa 2 ore circa

INFO E PRENOTAZIONI

info@wetourguide.it /3382106507

Prenotazione obbligatoria

Contributo: 8 euro a persona

Il percorso è adatto a tutti: requisito indispensabile è di essere in buona forma fisica e poter tenere un buon ritmo di camminata.

Le Mura Scaligere e Il Quartiere Di Porta Nuova -Vicenza

Organizzato da We Tour - Guide Turistiche

domenica dalle ore 10:00 alle 12:00

We Tour - Guide Turistiche