"Le Mele Antiche ed il Miele dell'Altopiano": aperitivi al Museo Le Carceri di Asiago

Sabato 21 gennaio alle 17 presso il Museo Le Carceri di Asiago in via Cairoli 13 si terrà un interessante evento del ciclo 'Aperitivi al Museo', dal titolo "Le Mele Antiche ed il Miele dell'Altopiano". L'incontro sarà curato dalla condotta Slow Food Altopiano 8 Comuni, con l'intervento di Massimiliano Gnesotto e l'erborista Antonio Cantele. Si potranno scoprire interessanti curiosità sulle antiche varietà di mele e sul miele prodotti in Altopiano. L'evento si ispira all'esposizione temporanae "Un’arte senza tempo La cucina e le sue tradizioni nelle stampe antiche dal XVI al XIX secolo", una mostra dedicata alla cucina e alle sue tradizioni nella rappresentazione incisoria. Slow Food è un'associazione internazionale no profit nata in Italia nel 1986 e che coinvolge 35.000 persone attive in Italia e più di 100.000 nel mondo: il pensiero di quest'associazione è quello di "vivere il pasto", ovvero la degustazione del cibo in ogni suo sapore. Degustazione con ingresso alla mostra: 6 euro.