"Le Maschere Dentro di Noi" a Vicenza

Le Maschere dentro di noi: uno, nessuno, centomila. "Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti." (Luigi Pirandello) La maschera è uno strumento spesso utilizzato negli ambienti teatrali, o nelle sfilate di carnevale, per dare al soggetto le sembianze di qualcos'altro, di qualcun altro. Nella quotidianità utilizziamo il termine "indossare una maschera" per indicare qualcuno che sta assumendo un atteggiamento innaturale o "falso". Ma quanto di noi appartiene a quella maschera? E quanto spesso ci identifichiamo con Essa? Siamo uno? Centomila? O nessuno di queste? In altre parole: Chi sono Io e qual è la maschera che più abitualmente indosso? Attraverso un'attività teorico- interattiva lavoreremo con le nostre maschere "interiori" e, con l'aiuto di una pratica esperienziale, ci confronteremo concretamente con esse, per poter sentire quanto di questo aspetto "esteriore" ci appartiene e cosa mostra del proprio sé, a noi stessi e agli altri. E' gradita LA PRENOTAZIONE ( telefonando a 0444 962093).

