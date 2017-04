Le “interferenze” di unione collector, per raccontare la sostanza e non la form

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Unione Collector, il luogo espositivo-culturale di Tipografia Unione, è arrivato al terzo anno di attività. Facendo tesoro delle esperienze passate con "The Food Issue" nel 2015 e "Be the Change" nel 2016, quest'anno propone un tema dal titolo, "Interferenze", un argomento che interagisce lungo il proprio cammino con le attività di Tipografia Unione. In un mondo in cui oggi la vita reale scivola accanto alle persone sempre più "smartphone addicted", Unione Collector con Interferenze 2017 vuole mettere in primo piano non l'effimero ma il mondo reale, il valore della sostanza e non della forma, attraverso differenti metodologie narrative.



Le attività saranno poche ma efficaci: 4 eventi d'impatto, 4 Storytelling differenti, 4 interferenze che interrompono il quotidiano, raccontando l'unicità di un'azienda vista da dentro, facendola parlare attraverso le persone, l'eccellenza del prodotto, i fatti. Si comincerà giovedì 20 aprile alle ore 18.30 presso Unione Collector, in Viale Sant'Agostino 470 a Vicenza, con una tavola rotonda per presentare il libro "Raccontare il Made in Italy - Un nuovo legame tra cultura e manifattura" scritto da Marco Bettiol, Docente di economia e Ricercatore presso l'università diPadova. "Raccontare l'eccellenza della manifattura italiana è una delle sfide più grandi a cui sono chiamate le aziende artigiane italiane - spiega Bettiol - perché il Made in Italy è un brand di grande successo nel mondo". Ospiti della tavola rotonda saranno Giulia Manea, titolare assieme alla madre Fiorella Bertoldo di Tipografia Unione, che racconterà di cultura della tipografia artigianale "a modo nostro", come amano definire il loro stile. Dario Loison l'imprenditore visionario titolare dell'omonima pasticceria artigiana che ha letteralmente "rivoluzionato" il concept del Panettone. Arduino Zappaterra titolare del laboratorio orafo Ardovari e portavoce di "Mestiere Orafo" di CNA e Presidente CORART. Young Digitals, agenzia di comunicazione indipendente di Padova, specializzata sulle eccellenze del Made in Italy. Moderatore della serata sarà l'autore del libro Marco Bettiol.



DOVE Unione Collector c/o Tipografia Unione Viale S. Agostino, 470 - 36100 Vicenza 0444 563110 | info@unionecollector.it QUANDO Giovedi 20 Aprile 2017 ore 18.30 Per info e prenotazioni Tel 0444 563.110 - info@unionecollector.it