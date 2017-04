"Le Forme nel Taiji" in Basilica Palladiana

All'interno della mostra "Flow: Arte Contemporanea Italiana e Cinese in Dialogo", sabato 29 aprile alle 19 in Basilica Palladiana si terrà l'incontro "Le Forme nel Taiji" con il maestro Shi Miao Chan (Du Junmin), monaco guerriero della 36 generazione del Tempio di Fawang, in collaborazione con la giornata internazionale del Taiji al termine del programma di Parco Querini.

"Abbiamo desiderato creare questa relazione tra Flow e l’associazione Loriente - spiega Maria Yvonne Pugliese curatrice del progetto Flow - non solo perché il Taiji è una disciplina cinese, ma anche perché si basa sulla forma del corpo in movimento e si relaziona nello spaziotempo come l’opera d’arte. Inoltre abbiamo in mostra due video di Li Wei, che si soffermano sul rapporto tra forza interiore e forze esterne. Un ottimo spunto per guardare il maestro Shi Miao Chan".

La mostra Flow è organizzata con la collaborazione dell'assessorato alla crescita del comune di Vicenza, il Patrocinio della Regione Veneto e il sostegno dell’Istituto Confucio di Venezia. Orari di apertura Flow: giovedì dalle 17 alle 21; venerdì dalle 17 alle 22; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 .

MAESTRO SHI MIAO CHAN: nato nella città di Anyang nella provincia dell’Henan nelle vicinanze del Tempio di Shaolin. La sua passione per le arti marziali fin dall’infanzia lo porta a praticare il Kung Fu già all’età di 8 anni. A 10 anni viene scelto per entrare a studiare nel Tempio di Fawang e diventare Discepolo del Monaco Shi Heng Jun, un dei tre Maestri più importanti del tempio. E' un Wuseng (monaco guerriero) completo, conosce tutte le arti marziali tradizionali cinesi e seguendo gli insegnamenti del Chan ha potuto applicarlo al Kung Fu e al Taiji come prevede l’antica tradizione. Dopo un decennio di duri allenamenti inizia a girare il mondo tra esibizioni e seminari insieme ad altri Wuseng. Da 10 anni vive in Italia dove ha fondato l'omonima scuola di arti marziali con sede a Vicenza.

ELENCO INCONTRI