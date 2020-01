“Le domeniche a teatro”, quattro appuntamenti a Montecchio

Tornano anche nel 2020 le domeniche a teatro, la rassegna per bambini e famiglie al Teatro San Pietro a Montecchio Maggiore.

Gli appuntamenti sono quattro:

Domenica 12 gennaio: Fondazione T.R.G. - In viaggio con il Piccolo Principe

Testo e regia di Luigina Dagostino, con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio.

Spettacolo di teatro d’attore consigliato a partire dai 5 anni.

Il Piccolo Principe è un libro che si legge una volta, poi un’altra e un’altra ancora, perché ad ogni rilettura si scoprono cose nuove. È

una storia semplice ma intensa, rivolta ai bambini e ad ogni adulto che si ricorda di essere stato un bambino. Questo spettacolo - una

ricerca del Piccolo Principe che tutti noi siamo -è ricco di situazioni poetiche e filosofiche, ma anche ironiche e divertenti, che

accompagnano il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori dal mondo reale, incoraggiandoli a vedere con il cuore e a non

fermarsi alle apparenze.

Domenica 26 gennaio: Dedalo Furioso / Matàz Teatro - Cappuccetto Rosso, il lupo e altre assurdità

Drammaturgia di Marco Artusi, di e con Marco Artusi, Evarossella Biola

Spettacolo di teatro d’attore e clownerie consigliato a partire dai 5 anni.

C’era una volta Cappuccetto Rosso che, una bella mattinata d’estate, voleva portare la colazione alla cara nonnina... no, non va

bene. Cappuccetto, nonostante fuori piovesse, insisteva per portare la colazione alla nonna... nemmeno così va bene! C’era una volta

Cappuccetto, che non voleva andare dalla nonna ma allo zoo, la sveglia suonava e lei fingeva di stare male per non alzarsi dal letto!

In scena due narratori cercano di mantenere nei binari del racconto due buffi personaggi, che invece vorrebbero fare tutt’altro.

Domenica 9 febbraio: Compagnia Nanirossi - Sogni in scatola

Ideazione, realizzazione e produzione di Matteo Mazzei ed Elena Fresch, collaborazione e sguardo esterno di

Mario Gumina.

Spettacolo di circo contemporaneo consigliato per tutti.

Sogni in scatola è un mondo fatto di cartone, scatole e imballaggi. Due piccoli e buffi personaggi saranno complici di enormi creazioni,

tutto ai loro occhi è gigantesco come per gli occhi di un bambino. Ed è con questo sguardo che riusciranno ad immaginare realtà

incredibili, trasportando il pubblico in un divertente viaggio surreale. Quante cose può diventare una scatola? Una scatola può

diventare qualsiasi cosa! Una spedizione, un trasloco, o anche solo sogni… Basta crederci.

Domenica 1 marzo: Compagnia degli Istanti / CSB - Principe Ranocchio

Liberamente ispirato alla fiaba “Il principe ranocchio”, con Fabio Bacaloni, Roberto Lori, Eleonora Chiocchini,

coreografia di Compagnia Simona Bucci.

Spettacolo di teatro danza consigliato a partire dai 4 anni.

La favola narra di una giovane e bellissima principessa, molto viziata e vanitosa, che giudica tutto e tutti dal loro

aspetto esteriore. Un giorno la sua preziosa palla d’oro cade nelle acque profonde di un laghetto. La principessa scoppia a piangere

disperata ma improvvisamente sente una strana voce che la chiama: un piccolo ranocchio le chiede di diventare suo amico e di

condividere con lui le sue cose; in cambio lei potrà riavere la sua palla. Una fiaba che ci insegna a riconoscere la vera natura delle

persone al di là dell’aspetto esteriore

Biglietteria aperta in teatro dalle ore 15.00

MONTECCHIO MAGGIORE

TEATRO SAN PIETRO - VIA MATTEOTTI, 56

Biglietti: Unico € 5,00; Riduzioni: biglietto promozione famiglia (minimo 3 persone) € 4,00.

Info: Comune di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura: tel. 0444 705737- www.arteven.it.