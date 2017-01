"Le Delizie del Cioccolato": il maestro pasticcere Domenico Spadafora ad Asiago

Sabato 4 febbraio 2017 alle 17 il maestro cioccolatiere Domenico Spadafora, famoso volto della trasmissione "Detto Fatto" di Rai 2, sarà ospite al Museo Le Carceri di Asiago in via Cairoli 13 per un interessante appuntamento del ciclo 'Aperitivi al Museo'. L'evento dal tema sarà "Le Delizie del Cioccolato" per gustare alcune specialità e anche per visitare l'esposizione temporanea "Un’arte senza tempo La cucina e le sue tradizioni nelle stampe antiche dal XVI al XIX secolo", dedicata alla cucina e alle sue tradizioni nella rappresentazione incisoria. Degustazione con ingresso alla mostra: 6 euro.

Biografia di Domenico Spadafora: classe 1985, all’età di 14 anni inizia a frequentare alcune scuole professionali del settore, scoprendo così il dolce mondo in cui deciderà di vivere. Nel 2005, solo diciannovenne, ha trionfato ai Campionati Italiani Juniores di pasticceria tenutisi a Rimini. Dopo aver eseguito le scuole primarie e secondarie, si trasferisce a Udine e nel 2011 riconferma la sua bravura vincendo i Mondiali di Pasticceria. A seguire una scalata di successi, che lo vedranno protagonista della sua vita lavorativa fino alla collaborazione come tutor di pasticceria e cioccolateria nel programma "Detto Fatto" su Rai 2 con tante soddisfazioni. Ma la sua più grande soddisfazione sarà nel vedere, nel 2013, la realizzazione del suo desiderio più grande: aprire la sua attività "Spadaforadessert", alla quale dedicare tutta la sua professionalità, che gli permette di esprimere a pieno la pasticceria e di studiare tutti i prodotti su misura del suoi clienti.