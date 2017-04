"Le Delizie degli Asparagi Bianchi di Bassano Dop" a Romano d'Ezzelino

Venerdì 7 aprile alle 20 il Ristorante Al Pioppeto di Romano d'Ezzelino in via Barbarigo 13 ospiterà la rassegna enogastronomica "Asparagi & Vespaiolo" con una cena di degustazione asparagi bianchi di Bassano DOP. Previsto un ricchissimo con un gran buffet di benvenuto, antipasto, due primi e un secondo con il piatto della tradizione bassanese. Costo: 55 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0424.570502 - info@pioppeto.it.

Il menù della serata:

GRAN BUFFET DI BENVENUTO

Salatini al grana padano, bauletti di sfoglia ai salumi, tortino salato agli asparagi bianchi di Bassano dop,

crostone di pane con asparagi binchi di Bassano dop e formaggio asiago, frittata con bruscandoli e asparagi bianchi di Bassano dop, prosciutto crudo dei Colli Berici a coltello, sopressa nostrana.

Degustazione di asparagi bianchi di Bassano dop marinati: al cabernet, alla menta, alla grappa

Cruditè di asparagi bianchi di Bassano dop con mele e pinoli, asparagi bianchi di Bassano dop fritti con salsa agrodolce.

Degustazione formaggi del Caseificio San Rocco: Tosella, collina veneta, asiago al pepe nero con miele e confettura di asparagi.

Insalata di gamberetti con cruditè di asparagi bianchi di Bassano dop e pompelmo rosa, anelli si calamaro fritti, trota del Brenta in carpione, tosella ai ferri con asparagi bianchi di Bassano dop ai ferri, seppioline agli asparagi bianchi di Bassano dop con polenta di Marano Vicentino

ANTIPASTO: Carpaccio di manzo basaninaa con asparagi bianchi di Bassano marinati al torcolato

2 PRIMI PIATTI: Vellutata di asparagi bianchi di Bassano dop con speck di Asiago croccante e olio di Pove del Grappa - Risotto con asparagi bianchi di Bassano dop e timo

SECONDO PIATTO: Asparagi e uova alla bassanese

DESSERT: Cialda croccante con mousse di fragole e vaniglia

Caffè espresso - Angolo digestivi con prodotti bottega e Capovilla' - Biscotteria della casa

Selezione vini doc

