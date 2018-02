"Le Città del Desiderio tra Sogno e Realtà" per progetto Olol Jackson al CS Bocciodromo

Domenica 4 febbraio dalle 12.30 alle 20.30 al CS - Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 è in programma l'evento "Le Città del Desiderio - Camminare Domandando tra Sogno e Realtà" tra narrazioni, suggestioni e musica alla scoperta del progetto per ricordare Olol Jackson insieme a vari ospiti.

Dopo il pranzo con gli chef Maglietta e Casara, alle 14.30 sono previsti Bocciodromo Jazz Club live set e alle 15 intervento teatrale con letture dalle "Città Invisibili" con Rossella Pizzolato e Paola Rossi.

Alle 15.30 ci sarà la presentazione del progetto e del percorso per ricordare Olol Jackson

Alle 16 ci sarà la presentazione del libro "Numero Primo" con Gianfranco Bettin e Marco Paolini. Alle 17.30 Bocciodromo Jazz Club live set e alle 18.30 aperitivo musicale con Moris Dj.

