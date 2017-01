"Le Cene della Tradizione: Ossi de Mascio" al Ristorante Irma di Arsiero

Sabato 21 gennaio alle 19.30 il Ristorante Irma di Arsiero in via Crosara 1 organizza l'evento enogastronomico "Le Cene della Tradizione: Ossi de Mascio" con specialità venete con 4 tipi di primi a scelta, secondi classici con "ossi de mascio", cotechino, costine, bollito e salsicce, contorni vari e dessert con sorbetto. Costo: 18 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni entro giovedì 19 gennaio: 0445.714233 - info@ristoranteirma.it

Il menù della serata:

PRIMI A SCELTA: Minestra di Tagliolini in brodo fatti in casa con fegatini (consigliata) - Gnocchi alla Irma - Bigoli all’anitra - Tagliatelle alla lepre

SECONDI: Ossi de mascio, Cotechino, Costine, Salsicce, Bollito

CONTORNI: Patate alla Veneta, Crauti caserecci, Verdura cotta

DESSERT: Sorbetto al limone

Caffè e correzioni

VINI: Cabernet - Rabosello

