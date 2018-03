Le celebrazioni del Venerdì e del Sabato Santo con il Vescovo in Cattedrale

Venerdì Santo 30 marzo (giorno di astinenza dalle carni e dai tutti i cibi particolarmente raffinati e costosi, nonché di digiuno – ovvero giorno in cui i fedeli cattolici sono invitati a fare un solo sobrio pasto nel corso della giornata, devolvendo possibilmente in carità il corrispettivo dei pasti saltati), la Chiesa ricorda la morte in croce del Signore Gesù. Alle 15 il Vescovo presiederà la Solenne Via Crucis nella chiesa di Santa Corona. Per l’occasione sarà esposta la reliquia della Sacra Spina. Alle 20 in Cattedrale si compirà l’Azione Liturgica della Passione del Signore con il bacio della croce. Le offerte raccolte in tale celebrazione saranno devolute alle comunità cristiane di Terra Santa.

Sabato Santo 31 marzo è giorno di silenzio e meditazione. Nelle chiese, spogliate di tutti gli arredi liturgici e con le croci velate, non ci saranno celebrazioni liturgiche fino alla sera, quando le comunità cristiane celebreranno la Solenne Veglia Pasquale. Il Vescovo presiederà alle 21 in Cattedrale la suggestiva veglia con il rito della luce, l’ascolto prolungato della Parola di Dio che ripercorrerà i principali momenti della storia della Salvezza, il battesimo di quattro catecumeni giovani adulti e l’Eucaristia. Domenica di Pasqua 1° aprile infine mons. Pizziol presiederà la Santa Messa solenne in Cattedrale alle 10.30 e la preghiera del Vespro alle 17.30.