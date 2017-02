"Le Bollette Gas e Luce: Che Rompicapo" a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 9 FEBBRAIO

Giovedì 2 febbraio alle 20.30 il Gruppo Alpini di Campedello in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione organizza l'incontro informativo "Le Bollette Gas e Luce: Che Rompicapo" presso la sala riunioni della Circoscrizione 2 di Vicenza in via De Nicola 2. Si affronteranno tematiche quali avere una corretta informazione sulle modalità di tariffazione del servizio nel rispetto di nuove disposizioni di legge (per la luce arriva quest’anno un regime di libero-tutelato per abituare i clienti dal 2018 al mercato libero); come scegliere eventuali nuovi operatori; i vantaggi dell’autolettura; l’uso della conciliazione per superare eventuali controversie. Il relatore della serata sarà il dottor Otello Dalla Rosa amministratore unico di "AIM Energy". Infoline: 0444.222722. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI