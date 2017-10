AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MERCATINI - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Dal 19 ottobre al 12 novembre si svolgerà "Le Arti in Villa 2017" a Villa Godi Maliverni di Lugo di Vicenza con 5 appuntamenti culturali tra incontri, concerti e spettacoli teatrali. Prenotazione consigliata dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 / sabato dalle 10 alle 12 al numero: 0445.861655 o scrivendo a: prenotazioniprolugo@wifi.e4a.it. Gli incontri sono gratuiti. Biglietti per gli spettacoli e concerti: 10 euro - soci UNPLI 8 euro.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Giovedì 19 ottobre - 20.30: Presentazione del libro fotografico "Luce Nel Silenzio" di Gigi Abriani - Ingresso libero

Venerdì 27 ottobre - 21: Spettacolo teatrale "Mercurio", tratto dal romanzo di Amelie Nothome, con la compagnia "La Zonta" - Entrata a 10 euro intero e 8 euro ridotto per soci UNPLI

Martedì 31 ottobre - ore 20.30: Poesia & Musica "Filò col Graspo" a cura del Circolo di Poeti Dialettali Veneti e interventi acustici di Alessandro Antico

Lunedì 6 novembre - ore 20.30: Concerto "From America to Italy" con Michele Polga e Luca Mannutza - "I Grandi Sassofonisti: A Night For Cristina" - Entrata a 10 euro intero e 8 euro ridotto per soci UNPLI

Domenica 12 novembre - ore 18 - Spettacoli di Mistero 2017: Show "La Luce Rossa nel Pozzo" - Le tragiche gesta del nobiluomo Marzio Godi con Teatro Insieme, Circolo Zonta e Danza Lucy Briaschi - Entrata a 10 euro intero e 8 euro ridotto per soci UNPLI.

