"Le Amazzoni dell'Apocalisse": spettacolo equestre a Cesuna di Roana

In occasione della sagra "Cesuna in Festa 2017", domenica 13 agosto alle ore 16.30 è in programma a Cesuna di Roana nell'Altopiano di Asiago lo spettacolo equestre con le "Amazzoni dell'Apocalisse". Lo stand gastronomico sarà aperto a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19 con varie specialità locali: spatzle - gnocchi al ragù - pasticco di cervo - bacalà alla vicentina con polenta. Ingresso libero.

(nel collage fotografico in alto "Le Amazzoni dell'Apocalisse")

