"Le 10 Posizioni": corso gratuito di yoga al "Ganapati" di Vicenza

Domenica 29 gennaio alle 17 è in programma il corso gratuito di yoga "Le 10 Posizioni" con l'insegnante Claudio Fabris presso il "Ganapati Scuola di Yoga" di Vicenza in stradella del Teatro Olimpico 5 per la XVII Yoga Porte Aperte (vedi programma completo nel vicentino). Per informazioni e prenotazioni: www.ganapati.it - 340.5921181 - info@ganapati.it.

