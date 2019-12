Trap Zone: LAZZA Dj Set • Amis Club

Domenica 22 Dicembre arriva all'Amis di Vicenza un rapper che ha studiato al conservatorio, ad una prima occhiata superficiale, Lazza sembrerebbe uguale a tutti gli altri rapper/trapper italiani della nuova scuola. È giovane (classe 1994), è milanesissimo nei modi e nello slang, ha quell’attitudine zarra ma sincera e cordiale che ti fa subito simpatia. Ma c'è qualcosa di più dietro ai suoi tatuaggi.

Culture・Trap Zone | Xmas Pack edition

Special Guest : LAZZA

LAZZA nasce a Milano nel 1993. Cresciuto nel quartiere Calvairate, sin da ragazzo coltiva una passione per la musica, che lo porta a studiare pianoforte presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Decide successivamente di dedicarsi quasi interamente al mondo dell'hip hop, facendo gavetta nelle crew Zero2 e Blocco Recordz.

Inizia la sua carriera pubblicando il 5 novembre 2012 in download gratuito il mixtape auto prodotto Destiny Mixtape, che contiene la traccia "Putas" realizzata in collaborazione con Giaime.

Il 29 dicembre 2014 pubblica K1 Mixtape, realizzato con la produzione di DJ Telaviv dell'etichetta Blocco Recordz.

Collabora con Emis Killa nel mixtape Keta Music Vol. 2 e prende parte alla trasmissione radiofonica hip hop Real Talk Radio.

Il 20 marzo 2017, Lazza pubblica la copertina e la tracklist del suo primo album in studio, "Zzala", che vede la partecipazione di Nitro Wilson e Salmo alla traccia "MOB".

Negli anni seguenti, si dedica alla produzione di brani per Ernia (Disgusting), Nitro (Passepartout) e Salmo (Lunedì). Fabri Fibra partecipa alla sua canzone Lario RMX. Inoltre, Zzala viene certificato disco d'oro così come i brani DDA, MOB mentre il brano Lario è certificato disco di platino. Nel luglio 2018 pubblica il singolo Porto Cervo, certificato successivamente disco d'oro.

Il 1 marzo 2019 esce il suo secondo album in studio, "Re Mida", che vede la collaborazione di Tedua, IZI, Fabri Fibra, Luche e KAYDY CAIN.

Il 3 Ottobre escono due riedizioni dell'album: Re Mida (Aurum) e Re Mida (Piano Solo). Il primo contiene alcuni inediti e nuove collaborazioni, mentre il secondo diversi brani arrangiati nuovamente per solo pianoforte e reinterpretati da Lazza. Ha coolaborato con Sfera Ebbasta e Capo Plaza.

La miglior musica #trap del momento nel terzo appuntamento con Culture - Trap Zone | Xmas Pack edition 🎅🏼

Dopo aver avuto con noi G.bit, Achille Lauro, Highsnob, Vegas Jones, Boss Doms, Shiva, Giaime, FSK e Dani Faiv... domenica 22 dicembre avremo il piacere di ospitare LAZZA.

🎧 Console :

- Dj ZAX & VISE : i migliori interpreti italiani del genere Hip Hop

- St0cky, Mattia Mala, Bergi

CULTURE・Xmas Pack w/ LAZZA Dj Set • Amis Club・Trap Zone

domenica dalle ore 22:00 alle 04:00

Amis

Via del Commercio 24, 36100 Vicenza

Biglietti

