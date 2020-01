Laura Ephrikian: da Morandi all'Africa - gli incontri di una vita

A Cassola il 1 febbraio alle 17.30 presso Ex Caserma Ai Muli - Incontri



Laura Ephrikian, attrice che in molti ricordano per aver recitato in importanti sceneggiati televisivi come La Cittadella, e David Copperfield, entrambi diretti da Anton Giulio Majano, racconta gli Incontri, anche il titolo dell’ultimo libro edito da Spazio Cultura 2019, che hanno cambiato la sua vita: dall’ex marito e padre di due figli Gianni Morandi a Arnoldo Foà, Pier Paolo Pasolini , Vittorio De Sica, Giorgio Albertazzi, Monica Vitti, Virna Lisi, Gian Maria Volonté, Alberto Bevilacqua, Lucio Dalla fino all’Africa e ai poveri che cerca di aiutare nei suoi numerosi viaggi e ai quali vengono devoluti gli incassi del libro.

Laura Ephrikian, nata a Treviso ma ha origini armene, a Cassola presenterà il viaggio nella sua vita.

L’incontro si terrà il 1 febbraio alle ore 17.30 presso l’Ex Caserma Ai Muli (via Cà Baroncello) nell’ambito delle iniziative organizzate da Fondazione Aida e Comune.



Informazioni: 347 8226461 auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it

