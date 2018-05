Latin party al Bar San Giorgio di Costabissara

Giovedì 31 Maggio dalle ore 19 in poi si svolgerà per la seconda volta nel comune di Costabissara il Latin party, ovverosia la festa dedicata alla migliore musica latinoamericana e non solo, con ingresso completamente libero e gratuito per tutti.

A partire dalle ore 19 fino alle ore 21, ci sarà spazio per l'happy hour, mentre dalle ore 21 in poi ci si potrà divertire e scatenare al ritmo delle sonorità più speciali del genere musicale in questione, ma non solo ( ci saranno infatti anche reggaeton, cumbia, afro, ecc. ), con un'energia magica e caliente che ci riporta ai parties d'oltreoceano inerenti alla stessa tipologia, dove la gente ha la musica nel sangue e si diverte in modo positivo, allegro e costruttivo ballando, danzando e cantando le più belle canzoni del genere.

Le promozioni speciali della serata saranno le seguenti : birra + bruschetta € 10; stinco o costine affumicate + birra € 15.

Durante L'Evento, per l'occasione, ci sarà come ospite speciale, direttamente da RadioGamma5, nota emittente radiofonica padovana attiva dal 1976 e con sede a Campodarsego ( Padova ), lo speaker LORENZOSPEED, che da quasi 15 anni conduce il programma radiofonico AMORE Radio Show, arrivato ormai ad 800 puntate, con quasi 5.000 ore di trasmissione e che, nel corso degli anni, ha ospitato in studio, in diretta, artisti di qualsiasi settore e genere, da Deejays / Producers di fama mondiale, a scrittori, bloggers, musicisti, giornalisti..

In particolare, L'Artista Vicentino, nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo un'esperienza quasi trentennale di locali di tutto il Nord Italia, ed anche in giro per il mondo, visto che la sua grande passione per la Club Culture lo ha portato in svariati Paesi del Pianeta, quali ad esempio, Albania, Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Francia, Grecia, Inghilterra, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Thailandia.