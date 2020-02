Festival della green economy e delle fabbriche della sostenibilità a Isola Vicentina

Festival della green economy e delle fabbriche della sostenibilità



Work of the Camouflage Class

TOMASO DE LUCA



open factory - apertura fabbrica:

27 febbraio 2020 | 16.30



16.30 Accoglienza

17.00 Dibattito

18.30 Visita Guidata

19.30 Rinfresco



Viale Europa 46

36033 Isola Vicentina (VI)



è gradita la prenotazione:

rsvp@laprimaplastics.com





LAPRIMA PLASTICS protagonista della 9^ edizione della

GREEN WEEK | Festival dedicato alla green economy e

alle fabbriche della sostenibilità.



La manifestazione Green Week si divide in due parti: nei primi tre giorni, dal 25 al 27 febbraio, si articola in un tour alla scoperta delle “Fabbriche della Sostenibilità“. Dal 27 febbraio al 1 marzo, giungerà a Rovereto e Trento, per il Festival della Green Economy, evento che vede protagonisti più importanti esponenti dell’economia, della finanza, e delle istituzioni attenti ai temi della sostenibilità.



Per questa speciale occasione LAPRIMA PLASTICS, in collaborazione con l'Assessorato di Regione Veneto, il Comune di Isola Vicentina e l'Università di Padova apre per la prima volta le porte al pubblico: il giorno 27 febbraio 2020, a partire dalle ore 16.30, con due dibattiti e visita guidata presso i riparti della sede di Viale Europa 46, 36033 Isola Vicentina (VI). A seguire, la presentazione di Work of the Camouflage Class intervento dell'artista Tomaso De Luca, realizzato a conclusione del programma di studio e residenza svoltosi presso l’azienda nel 2019.



Il primo dibattito, dedicato all’ECONOMIA CIRCOLARE NELL’INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE, vede come protagonisti i relatori: la Dott.ssa Elena Donazzan, (Assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità della Regione Veneto); il Prof. Michele Modesti (Prof. Ingegneria Industriale Università di Padova) e l’Ing.re Francesco Pasquali (Styrenics Business Unit Eni Varsalis S.p.a.) con il Dott.re Francesco Enrico Gonzo (Sindaco di Isola Vicentina) e l’Ing. Filippo Dall’Amico (fondatore di LAPRIMA PLASTICS), chiamati a confrontarsi su diverse tematiche: dalle politiche green attuate per l’efficacia di un’economia circolare nella produzione plastica, ai risultati del Programma Operativo Regionale (POR), strumento attraverso cui la Regione del Veneto, incrementa il piano di crescita sociale ed economica nei settori dello sviluppo industriale, dell'ambiente e dell’innovazione 2014 - 2020, in particolare si prende in esame il programma dedicato al “Riciclo Chimico di sistemi poliuretanici nell’ottica dell’economia circolare”, svoltosi da LAPRIMA PLASTICS in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova.



Nella successiva conversazione Geraldine Blais (curatrice e responsabile marketing di LAPRIMA PLASTICS) e Tomaso De Luca (artista partecipe del programma 2019, di residenza e studio di LAPRIMA PLASTICS) impostano il confronto dialogico sul ruolo della RIFLESSIONE ARTISTICA NEL CONTESTO INDUSTRIALE: dalle molteplici attività di valorizzazione d’impresa a episodi di crescita collettiva e sviluppo sociale, si tenta di tradurre sinergie e confini, fra l’ambito produttivo e l’esperienza creativa contemporanea.



Modera i due incontri Chiara Isadora Artico (CEO di Current Corporate).



Di seguito gli ospiti saranno accompagnati in un percorso guidato nei diversi reparti operativi, ad affiancare la visita in simultaneità, la presentazione dell’intervento Work of the Camouflage Class dell’artista Tomaso De Luca, ideato a partire della sua esperienza presso l’azienda e allestito proprio per gli spazi di LAPRIMA PLASTICS.