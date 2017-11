Lanterne di San Martino a Valle San Floriano: laboratori per bambini

Domenica 5 novembre alle 10 l'Associazione Sogna Bosco a Valle San Floriano di Marostica in via Prai 44 organizza i laboratori per realizzare le "Lanterne di San Martino" indicate per bambini dai 3 agli a 8 anni, accompagnati dai genitori.

Contributo 5 euro + tessera associativa 5 euro. Le lanterne saranno utilizzate per la "Lanternata di San Martino nel Bosco" sabato 11 novembre alle 17.

ELENCO LABORATORI