"Lacrime di San Lorenzo a Forte Corbin" nell'Altopiano di Asiago

NOTTE DI SAN LORENZO 2017 A VICENZA E PROVINCIA: ESCURSIONI - DEGUSTAZIONI - ASTRONOMIA

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Sabato 12 agosto alle 18 Asiago Guide organizza l'escursione "Lacrime di San Lorenzo a Forte Corbin" nell'Altopiano dei Sette Comuni. Ritrovo al Sacrario Militare del Leiten in piazzale degli Eroi. Difficoltà: facile. Dopo una breve passeggiata adatta a tutti, si visiterà il Forte Corbin, la struttura militare altopianese più complessa e meglio conservata. Dalle batterie sospese sulla Val d’Astico si ammirerà il tramonto fina alla cena in compagnia. Al termine della serata conviviale ci si apposterà nei pascoli con il naso all’insù per conoscere il cielo, aspettando una stella cadente ed esprimere un desiderio. Prenotazione obbligatoria: 346.2379118 - 347.1836825 - info@asiagoguide.com. Costo: 28 euro, comprensivo di guida, biglietto di ingresso e cena al forte - 18 euro ragazzi sotto i 18 anni.

ELENCO ESCURSIONI