Laboratorio "Stella Stellina dove stiamo andando?"

Viridea presenta un laboratorio creativo per bambini dedicato all'Epifania.

Guidati dalla Stella Cometa, i Re Magi arriveranno da Viridea portando in dono ai bambini tante golose caramelle. Gli animatori guideranno i piccoli nella realizzazione di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre utilizzando dei tappi di sughero da decorare.

Durante il laboratorio verrà inoltre spiegato ai bambini il vero significato della festa dell’Epifania: la storia di fiducia e generosità di tre re molto diversi tra loro, che si mettono in viaggio seguendo una stella cometa per portare doni ad un bambino che non conoscono nemmeno.