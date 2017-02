"Laboratorio Pigotte": bambole di pezza per l'Unicef all'Ipark di Vicenza

Giovedì 16 febbraio alle 16 si terrà il laboratorio "Pigotte" per l'Unicef presso l'Ipark di Vicenza in via Carlo Mollino 3 (zona Anconetta) nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. Le "Pigotte" sono bambole di pezza, che da tanti anni i bambini, le mamme e le nonne realizzano gratuitamente per l'Unicef, il cui ricavato viene devoluto alla lotta contro la mortalità infantile nei paesi del terzo mondo. Ingresso libero.

