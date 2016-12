Laboratorio di Educazione Sentimentale alla Biblioteca di Arzignano

Tutti i sabati dal 14 gennaio al 25 febbraio (escluso sabato 28 gennaio 2017) dalle 14.30 alle 16.30 si terrà il laboratorio di educazione sentimentale "Sentimenti e Risentimenti: Far Finta di Niente Fa Male alla Salute" con 5 incontri presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano in vicolo Marconi 6. Quello che sentiamo racconta che siamo vivi e possiamo scegliere come dimostrarlo a tutti. Verranno illustrati storie, giochi, strategie, "role-playing" per guardare ciò a cui teniamo di più: imparare a sorriderci e a giocarci. La differenza tra emozioni e sentimenti, le diverse visioni tra uomo e donna, le modalità con cui dare espressione a ciò che si sente per chi vuole usare l’esperienza di un gruppo per capire di più la propria. Senza la pretesa di risposte definitive, ma con la consapevolezza che le domande sono un buon punto di partenza per capirne di più. Iscrizioni: entro lunedì 9 gennaio. Costo: 50 euro. Età minima: 16 anni. Infoline: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it.

Il programma completo degli incontri del laboratorio:

1. Gioia e Amore (sabato 14 gennaio 2017)

2. Paura e Insicurezza (sabato 21 gennaio 2017)

3. Rabbia e Odio (sabato 4 febbraio 2017)

4. Tristezza e Melanconia (sabato 11 febbraio 2017)

5. Gioia e Amore (sabato 18 febbraio 2017)

